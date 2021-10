Manifestazione a Roma, Landini: “Questa piazza parla a tutto il Paese” (Di sabato 16 ottobre 2021) “Questa piazza parla a tutto il Paese. E’ una risposta che parla da sola, che dice che tutta Italia vuole cambiare questo Paese, che vuole chiudere con la violenza politica. Ma anche che vogliamo essere protagonisti del cambiamento economico. tutto il governo assuma Questa sfida e apra una fase di cambiamento sociale del Paese”. Così il leader Cgil Maurizio Landini dal palco della Manifestazione antifascista oggi a Roma, a piazza San Giovanni, indetta dai sindacati. “Le organizzazioni fasciste devono essere sciolte: si passi ora dalla solidarietà ad azioni concrete e lo Stato dimostri la sua forza democratica nel far rispettare leggi e applicare la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) “il. E’ una risposta cheda sola, che dice che tutta Italia vuole cambiare questo, che vuole chiudere con la violenza politica. Ma anche che vogliamo essere protagonisti del cambiamento economico.il governo assumasfida e apra una fase di cambiamento sociale del”. Così il leader Cgil Mauriziodal palco dellaantifascista oggi a, aSan Giovanni, indetta dai sindacati. “Le organizzazioni fasciste devono essere sciolte: si passi ora dalla solidarietà ad azioni concrete e lo Stato dimostri la sua forza democratica nel far rispettare leggi e applicare la ...

