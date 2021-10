Manifestazione a Roma, Landini: “Difendiamo la democrazia, il governo sciolga le forze fasciste” (Di sabato 16 ottobre 2021) In piazza San Giovanni la Manifestazione indetta dalla Cgil: i sindacati parlano di 200mila presenti, ci sono Conte, Orlando e Speranza. Bombardieri (Uil): «Questa è la nuova Resistenza» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 16 ottobre 2021) In piazza San Giovanni laindetta dalla Cgil: i sindacati parlano di 200mila presenti, ci sono Conte, Orlando e Speranza. Bombardieri (Uil): «Questa è la nuova Resistenza»

