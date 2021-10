“Mandavo curriculum e ricevevo solo rifiuti. All’estero ho trovato la spinta giusta per fare progetti: prima in Irlanda, ora a Malta” (Di sabato 16 ottobre 2021) “Terminati gli studi ho cercato un posto di lavoro ma ricevevo solo rifiuti. Mi sentivo in colpa e ho iniziato a deprimermi, ero ingrassato e vedevo tutto nero. Oggi ho ripreso il sorriso, faccio progetti, ho un quadro più chiaro dell’uomo che voglio essere. Questa spinta, però, l’ho trovata fuori dall’Italia”. Tancredi Vella, 30enne originario di Ospitaletto, in provincia di Brescia, oggi vive e lavora a Malta dove si occupa di gestione del rischio e applicazione delle norme per un società di consulenza. Poco dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Brescia Tancredi ha iniziato a mandare curriculum come molti giovani laureati, e come molti di loro ha trovato ovunque le porte chiuse. “Dopo un anno sono riuscito a trovare uno stage in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) “Terminati gli studi ho cercato un posto di lavoro ma. Mi sentivo in colpa e ho iniziato a deprimermi, ero ingrassato e vedevo tutto nero. Oggi ho ripreso il sorriso, faccio, ho un quadro più chiaro dell’uomo che voglio essere. Questa, però, l’ho trovata fuori dall’Italia”. Tancredi Vella, 30enne originario di Ospitaletto, in provincia di Brescia, oggi vive e lavora adove si occupa di gestione del rischio e applicazione delle norme per un società di consulenza. Poco dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Brescia Tancredi ha iniziato a mandarecome molti giovani laureati, e come molti di loro haovunque le porte chiuse. “Dopo un anno sono riuscito a trovare uno stage in una ...

