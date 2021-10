Manchester United, Pogba: «Siamo preoccupati, qualcosa non va» (Di sabato 16 ottobre 2021) Paul Pogba lancia l’allarme in casa Manchester United. Le parole del centrocampista francese dopo il ko in casa del Leicester Dopo il ko del Manchester United in casa del Leicester, Paul Pogba ha esternato le proprie preoccupazioni ai microfoni della BBC. DICHIARAZIONI – «Siamo tutti preoccupati. Dobbiamo cambiare qualcosa il prima possibile. Non capiamo, dobbiamo individuare le ragioni di tutte queste difficoltà. Se vogliamo ambire al titolo dobbiamo vincere queste partite, anche se non è semplice. Serve la giusta mentalità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Paullancia l’allarme in casa. Le parole del centrocampista francese dopo il ko in casa del Leicester Dopo il ko delin casa del Leicester, Paulha esternato le proprie preoccupazioni ai microfoni della BBC. DICHIARAZIONI – «tutti. Dobbiamo cambiareil prima possibile. Non capiamo, dobbiamo individuare le ragioni di tutte queste difficoltà. Se vogliamo ambire al titolo dobbiamo vincere queste partite, anche se non è semplice. Serve la giusta mentalità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

