“Mai più fascismi”: decine di migliaia alla manifestazione sindacale a Roma (Di sabato 16 ottobre 2021) Una settimana dopo l’assalto e la devastazione della sede nazionale della Cgil a Roma, che ha portato all’arresto dei leader di Forza Nuova, oggi 16 ottobre sono attese 50mila persone a Piazza San Giovanni. Si svolgerà la manifestazione unitaria dei sindacati. Cgil, Cisl e Uil diranno no ai fascismi e alla violenza e sì al lavoro, alla sicurezza, ai diritti. Il Centrosinistra alla manifestazione decine le adesioni di associazioni, movimenti e partiti. Si va da Pd a M5S e Leu, Azione, Sinistra italiana, Rifondazione comunista, Europa verde. Attesi alla manifestazione in piazza, tra gli altri, il segretario del Pd Enrico Letta e il presidente del M5S, Giuseppe Conte. Dal palco prenderanno la parola i segretari generali ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 ottobre 2021) Una settimana dopo l’assalto e la devastazione della sede nazionale della Cgil a, che ha portato all’arresto dei leader di Forza Nuova, oggi 16 ottobre sono attese 50mila persone a Piazza San Giovanni. Si svolgerà launitaria dei sindacati. Cgil, Cisl e Uil diranno no aiviolenza e sì al lavoro,sicurezza, ai diritti. Il Centrosinistrale adesioni di associazioni, movimenti e partiti. Si va da Pd a M5S e Leu, Azione, Sinistra italiana, Rifondazione comunista, Europa verde. Attesiin piazza, tra gli altri, il segretario del Pd Enrico Letta e il presidente del M5S, Giuseppe Conte. Dal palco prenderanno la parola i segretari generali ...

Advertising

GiuseppeConteIT : La violenza e le intimidazioni non saranno mai strumenti della Politica. Esprimo la solidarietà di tutto il… - RobertoBurioni : il successo Italiano è doppio, visto che la percentuale di persone da vaccinare è in Italia la più bassa, avendo no… - FrancescoLollo1 : Criminali comunisti vandalizzano la sede del comitato #Michetti: stella a cinque punte Br e minacce di morte. È sem… - DioBenedicaMe : RT @Garbino_: Vi spiego una cosa: Se vi piacciono sia Miriana che Soleil potete benissimo votare solo Soleil visto che tra le due è quella… - FrancaElisac : Non perdonerò mai @QuiMediaset_it per avermi impedito di vedere #braveandbeautiful e il bravissimo protagonista… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più La ricetta di Silvia Moro, torta sabbiosa, melograno e cachi, omaggio a Pollock e Marchesi ... incastonato nella cinta muraria, considerata uno degli esempi più insigni e meglio conservati di ...che si serve di sperimentazione solo per approfondire la trattazione della materia prima senza mai ...

Manifestazione a Roma: oggi sindacati in piazza. "Mai più fascismi" Sono stati organizzati 800 pullman provenienti da tutta Italia, 10 treni speciali , più qualche volo dalle isole, oltre a quanti si muoveranno con mezzi propri, hanno fatto sapere i sindacati ...

iRobot Braava 390T, oggi o mai più (occasione -46%) Punto Informatico ... incastonato nella cinta muraria, considerata uno degli esempiinsigni e meglio conservati di ...che si serve di sperimentazione solo per approfondire la trattazione della materia prima senza...Sono stati organizzati 800 pullman provenienti da tutta Italia, 10 treni speciali ,qualche volo dalle isole, oltre a quanti si muoveranno con mezzi propri, hanno fatto sapere i sindacati ...