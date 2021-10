“Mai più fascismi”: coi sindacati in 240 da Bergamo per la manifestazione nazionale a Roma (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono circa 240 i bergamaschi che oggi, sabato 16 ottobre, raggiungeranno piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione “Mai più fascismi”, in programma a partire dalle 14 e durante la quale prenderanno la parola i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Il viaggio sarà su quattro bus messi a disposizione dalla Cgil provinciale, ma anche in treno, mezzo scelto da una delegazione di pensionati dello Spi-Cgil: a questi si aggiungerà anche un pullman organizzato dalla Cisl. A riassumere il pensiero dei sindacati bergamaschi ci ha pensato Francesco Corna, segretario generale della Cisl: “Il sindacato unito per difendere la democrazia da chi non rispetta le istituzioni: compatti manifestiamo contro contro gli estremismi che minano la nostra Costituzione”. A livello ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono circa 240 i bergamaschi che oggi, sabato 16 ottobre, raggiungeranno piazza San Giovanni aper la“Mai più”, in programma a partire dalle 14 e durante la quale prenderanno la parola i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Il viaggio sarà su quattro bus messi a disposizione dalla Cgil provinciale, ma anche in treno, mezzo scelto da una delegazione di pensionati dello Spi-Cgil: a questi si aggiungerà anche un pullman organizzato dalla Cisl. A riassumere il pensiero deibergamaschi ci ha pensato Francesco Corna, segretario generale della Cisl: “Il sindacato unito per difendere la democrazia da chi non rispetta le istituzioni: compatti manifestiamo contro contro gli estremismi che minano la nostra Costituzione”. A livello ...

