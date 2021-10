Mafia, sequestrati 4 milioni di euro ai Corleonesi: “Hanno favorito la latitanza del boss Provenzano”. Coinvolti anche parenti di Riina (Di sabato 16 ottobre 2021) Avevano favorito la latitanza del boss Bernardo Provenzano e affermato il proprio potere sul territorio. Per questo il Tribunale di Palermo ha stabilito nei loro confronti la confisca di beni per un valore complessivo di oltre quattro milioni di euro, di cui tre milioni e mezzo appartenenti a Mario Salvatore Grizzaffi e Gaetano Riina, rispettivamente nipote e fratello di Totò Riina; a Rosario Salvatore Lo Bue, soprannominato ‘Saro Chiummino’, e al figlio Leoluca. Gli altri seicentomila euro sono stati sequestrati invece a Giampiero Pitarresi, arrestato nel dicembre del 2015 nell’ambito dell’operazione “Panta Rei” dei carabinieri di Palermo e attualmente detenuto perché condannato – in secondo grado – a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) AvevanoladelBernardoe affermato il proprio potere sul territorio. Per questo il Tribunale di Palermo ha stabilito nei loro confronti la confisca di beni per un valore complessivo di oltre quattrodi, di cui tree mezzo appartenenti a Mario Salvatore Grizzaffi e Gaetano, rispettivamente nipote e fratello di Totò; a Rosario Salvatore Lo Bue, soprannominato ‘Saro Chiummino’, e al figlio Leoluca. Gli altri seicentomilasono statiinvece a Giampiero Pitarresi, arrestato nel dicembre del 2015 nell’ambito dell’operazione “Panta Rei” dei carabinieri di Palermo e attualmente detenuto perché condannato – in secondo grado – a ...

