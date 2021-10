Mafia, duro colpo al patrimonio dei corleonesi: confiscati beni per quattro milioni di euro (Di sabato 16 ottobre 2021) duro colpo alla Mafia corleonese. Avevano favorito la latitanza del boss Bernardo Provenzano e affermato il proprio potere sul territorio, oggi un’operazione dei carabinieri li priva dei loro beni. In esecuzione di tre distinti provvedimenti del Tribunale di Palermo, scaturiti dalle indagini dei militari del Raggruppamento operativo speciale e del Comando provinciale di Palermo, l’Arma ha inferto un duro colpo al patrimonio della Mafia corleonese per un valore complessivo superiore ai 4 milioni di euro. Il Ros ha eseguito una confisca di tre milioni e mezzo di euro nei confronti di Mario Salvatore Grizzaffi (disposta in primo grado dal Tribunale di Palermo) e Gaetano Riina (disposta in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021)allacorleonese. Avevano favorito la latitanza del boss Bernardo Provenzano e affermato il proprio potere sul territorio, oggi un’operazione dei carabinieri li priva dei loro. In esecuzione di tre distinti provvedimenti del Tribunale di Palermo, scaturiti dalle indagini dei militari del Raggruppamento operativo speciale e del Comando provinciale di Palermo, l’Arma ha inferto unaldellacorleonese per un valore complessivo superiore ai 4di. Il Ros ha eseguito una confisca di tree mezzo dinei confronti di Mario Salvatore Grizzaffi (disposta in primo grado dal Tribunale di Palermo) e Gaetano Riina (disposta in ...

