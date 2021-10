Lunetta Savino | chi è | età | carriera | film | chi è il compagno | figli | serie tv | altezza | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 ottobre 2021) Torna con il doppio appuntamento della settimana Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato dal pubblico di Canale 5. Per la puntata in onda oggi, sabato 16 ottobre, arriverà per la prima volta in studio l’attrice, ma conosciamola meglio!: chi è, età,è nata a Bari il 2 novembre del 1957 ed è una nota attrice, diventata famosa soprattutto grazie al ruolo di Cettina nelladi successo Un medico in famiglia. Dopo il liceo classico, la laurea al DAMS di Bologna e il diploma presso la Scuola di teatro Alessandra Galante Garrone,ha debuttato in teatro, poi al cinema. Ma è nel 1998 che arriva su Rai 1 nel ruolo di Cettina nellaUn ...