Lucrezia Di Prima | trovato il corpo della 37enne scomparsa a Catania | il fratello ha confessato l’omicidio

GINA32451015 : RT @repubblica: Catania, trovato il corpo di Lucrezia Di Prima e' morta. Il fratello confessa il femminicidio - repubblica : Catania, trovato il corpo di Lucrezia Di Prima e' morta. Il fratello confessa il femminicidio - infoitinterno : Lucrezia Di Prima è morta, trovato il corpo. Il fratello confessa il femminicidio - infoitinterno : Lucrezia Di Prima, trovata morta la 37enne scomparsa nel Catanese: il fratello fa trovare il corpo - infoitinterno : Lucrezia Di Prima, 37 anni, trovata morta: il fratello confessa il delitto -

E' stato trovato nelle campagne di Nicolosi il corpo di Lucrezia Di Prima, la 37enne scomparsa da ieri a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Sul posto del ritrovamento con i militari dell'Arma ...E' stato trovato nelle campagne di Nicolosi il corpo di Lucrezia Di Prima, la 37enne scomparsa da venerdì a San Giovanni La Punta, nel Catanese. A indicare ai carabinieri il luogo in cui si trovava il ...