Love is in the air, trama 16 ottobre: Eda e Serkan si baciano

Svolta clamorosa a Love is in the air, come segnala la trama di oggi, sabato 16 ottobre. L'amore che Serkan provava per Eda, infatti, potrebbe finalmente essere sul punto di riaffiorare e la ragazza sarà al settimo cielo. La Yildiz sarà avvilita per l'ultimatum di Ayfer che ha scoperto del matrimonio con Deniz e le ha dato una settimana di tempo per far tornare la memoria a Bolat oppure dovrà annullare il suo finto fidanzamento con l'amico. Eda, in ansia per il poco tempo a disposizione e per la ramanzina della zia, si ritroverà a girovagare da sola per la città con la mente invasa dai pensieri e il cuore in tumulto. La ragazza, per provare a rasserenarsi, deciderà di recarsi nella sua caffetteria preferita dove, a sorpresa, si imbatterà in Serkan, seduto al loro tavolo. Eda sarà colta ...

