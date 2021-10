L’ora del post populismo. Le lezioni che la destra non ha capito dalle città al voto (Di sabato 16 ottobre 2021) Le ultime elezioni amministrative in 1.200 comuni con sei capoluoghi di regione hanno prodotto effetti importanti ed evidenziato errori e tendenze. Gli effetti. Tutte le città capoluogo già governate da una forza del centro sinistra sono rimaste al centro sinistra. Bologna, Napoli e Milano lo testimoniano anche se a Napoli è scomparso il populismo di sinistra con l’azzeramento del partitino di de Magistris e con il crollo del movimento 5 stelle che nella patria di Fico e di Di Maio si è ridotto a poco più del 10% (nelle politiche del 2018 era al 52%). A Torino e Roma il ballottaggio o sostituirà i grillini con i democratici o potrà dare una brutta sorpresa, in particolare a Roma. A Trieste è in vantaggio il centro destra che aveva già il sindaco e in Calabria governava il centro destra e così è ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Le ultime eamministrative in 1.200 comuni con sei capoluoghi di regione hanno prodotto effetti importanti ed evidenziato errori e tendenze. Gli effetti. Tutte lecapoluogo già governate da una forza del centro sinistra sono rimaste al centro sinistra. Bologna, Napoli e Milano lo testimoniano anche se a Napoli è scomparso ildi sinistra con l’azzeramento del partitino di de Magistris e con il crollo del movimento 5 stelle che nella patria di Fico e di Di Maio si è ridotto a poco più del 10% (nelle politiche del 2018 era al 52%). A Torino e Roma il ballottaggio o sostituirà i grillini con i democratici o potrà dare una brutta sorpresa, in particolare a Roma. A Trieste è in vantaggio il centroche aveva già il sindaco e in Calabria governava il centroe così è ...

Advertising

LucaBizzarri : Oggi ho passato mezz’ora con @VioBebe. Ecco, passare del tempo con lei credo sia l’uso migliore che si possa fare d… - trash_italiano : Cioè noi qui riusciamo a scoprire il nome, l’Instagram e anche il pin del bancomat di tutti quelli che vanno a C’è… - fattoquotidiano : Sventato l'assalto al #redditodicittadinanza: Draghi con Pd e 5s (per ora). - tiziana_lisa : RT @RTarpeia: agli onerosi tamponi l'obbligatorietà del vaccino - ma l'unico motivo valido per manifestare che scorgete è un vetro rotto?!… - cocchi2a : RT @fattoquotidiano: Sventato l'assalto al #redditodicittadinanza: Draghi con Pd e 5s (per ora). -