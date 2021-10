L’onda antifascista invade piazza San Giovanni. Landini: “Siamo 100mila” | DIRETTA (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 60mila i cittadini scesi in piazza per manifestare contro la violenza che lo scorso sabato ha colpito la sede centrale della CGIL. I manifestanti hanno sfilato in corteo capitanati dai segretari delle tre sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL. Il corteo è cominciato alle 14. Palloni rossi, verdi e blu, i colori di Cgil, Cisl e Uil, si sono alzati sopra le teste dei manifestanti mentre tante bandiere sventolano in piazza San Giovanni, a Roma, dove è in corso il sit in organizzato in risposta all’assalto di sabato scorso alla sede del sindacato dei lavoratori di Corso d’Italia. In una piazza gremita anche le bandiere di Libera, Anpi e Legambiente. “I conti con il fascismo sono stati chiusi una volta per tutte il 25 aprile del 1945. L’antifascismo è un valore irrinunciabile”, dicono alcuni tra i ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 60mila i cittadini scesi inper manifestare contro la violenza che lo scorso sabato ha colpito la sede centrale della CGIL. I manifestanti hanno sfilato in corteo capitanati dai segretari delle tre sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL. Il corteo è cominciato alle 14. Palloni rossi, verdi e blu, i colori di Cgil, Cisl e Uil, si sono alzati sopra le teste dei manifestanti mentre tante bandiere sventolano inSan, a Roma, dove è in corso il sit in organizzato in risposta all’assalto di sabato scorso alla sede del sindacato dei lavoratori di Corso d’Italia. In unagremita anche le bandiere di Libera, Anpi e Legambiente. “I conti con il fascismo sono stati chiusi una volta per tutte il 25 aprile del 1945. L’antifascismo è un valore irrinunciabile”, dicono alcuni tra i ...

