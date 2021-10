Lo United crolla con il Leicester | Solskjær fa mea culpa

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il Manchester, nella giornata di oggi, ha incassato la seconda sconfitta in questo campionato. Ronaldo e compagni, dopo esser passati in vantaggio al King Power Stadium, hanno subito la rimonta del. Le Foxes hanno portato a casa i tre punti con un netto 4-2. I Red Devils stanno vivendo un momento negativo. In Premier League la vittoria manca dal 19 settembre sul campo del West Ham. In merito è intervenuto il tecnico dello. Queste le parole dell’allenatore norvegese: “Ultimamente non siamo in gran forma, abbiamo perso molti punti e questo è qualcosa che dobbiamo guardare. Potremmo dover cambiare qualcosa. Scelgo io chi va in campo e se prendiamo 4 gol vuol dire che ho sbagliato qualcosa”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

