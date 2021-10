LIVE Virtus Bologna-Trieste 94-79 | Serie A basket in DIRETTA | la Virtus dilaga nel quarto periodo e sconfigge Trieste

(Di sabato 16 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPer gli emiliani 20 punti di Belinelli (5/8 da tre), 17 di Sampson e 16 di Alibegovic. Negli ospiti grande prestazione del solito Banks con 21 punti (7/11 dal campo), mentre Sanders e Mian chiudono con 12 punti a testa. Dopo un primoabbastanza equilibrato, la squadra di Scariolo ha preso il largo e ha gestito il risultato fino al 94-79 finale. Le V nere mantengono così la vetta in classifica, mentrerimane ferma in quarta posizione con due successi. FINISCE QUI! LAE CONQUISTA LA QUARTA VITTORIA IN CAMPIONATO! Konate sbaglia due tiri liberi. 94-79 Sampson appoggia a canestro. -20” all’ultima sirena. 92-79 Deangeli segna con un tiro in ...

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Trieste 57-44 Serie A basket in DIRETTA: la Virtus prende il largo nel secondo quarto! -… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Trieste 57-44 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Trieste #57-… - CalcioFvg : MARCO PERESSUTTI - ALLENATORE VIRTUS CORNO Data: 16-10-2021 Incontro: Ronchi Calcio v Virtus Corno Risultato: 0-2… - CalcioFvg : STEFANO CROCI - PRESIDENTE RONCHI CALCIO Data: 16-10-2021 Incontro: Ronchi Calcio v Virtus Corno Risultato: 0-2… - Virtusbo : ?? LIVE dal Paladozza Quintetto #Virtus: Belinelli, Pajola, Alibegovic, Sampson, Weems Virtus Segafredo Bologna-Al… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Virtus

ENTELLA (4 - 3 - 1 - 2): A. Paroni; G. Cleur (dal 12 st L. Morosini), M. Coppolaro, M. Silvestre, N. Karic, D. Dessena (dal 39 st S. Merkaj), A. Paolucci, M. Cicconi, A. Schenetti, F. Lescano,...RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Bari in fuga, Catanzaro ok! Molto preziosa anche la vittoria del Siena, che piega per 1 - 0 nella parte finale della partita laEntella e sale ...Sergio Scariolo porta in panchina le tre novità stagionali della Virtus Bologna nella gara di sabato sera al PalaDozza (palla a due ore 20:00, diretta Discovery+, arbitri: Attard, ...Sergio Scariolo porta in panchina le tre novità stagionali della Virtus Bologna nella gara di sabato sera al PalaDozza (palla a due ore 20:00, diretta Discovery+, arbitri: Attard, ...