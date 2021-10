LIVE Superbike, GP Argentina 2021: Razgatl?o?lu domina gara-1 davanti a Rea! Terzo un super Rinaldi, quinto Bassetti! (Di sabato 16 ottobre 2021) .CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA superPOLE 20.41 Andrea Locatelli è calato alla distanza arrivando ottavo. Ad impressionare è Scott Redding che scivola in curva 1, riparte da ultimissimo, ricostruisce la gara e addirittura rimonta fino alla nona piazza. L’inglese sarà pericoloso nella gara-2 di domani così come il nostro Rinaldi. 20.39 Benissimo anche Bassetti che ha saputo sfruttare la partenza in prima fila, conquistando una quinta posizione di altissimo spessore. 20.37 Seconda piazza per Jonathan Rea, Terzo un super Michael Rinaldi che ha fatto una gara paurosa dalla nona posizione, dimostrando un grandissimo passo. RAZGATLIOGLU CONQUISTA LA DODICESIMA VITTORIA STAGIONALE E VINCE gara-1 ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) .CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALA CRONACA DELLAPOLE 20.41 Andrea Locatelli è calato alla distanza arrivando ottavo. Ad impressionare è Scott Redding che scivola in curva 1, riparte da ultimissimo, ricostruisce lae addirittura rimonta fino alla nona piazza. L’inglese sarà pericoloso nella-2 di domani così come il nostro. 20.39 Benissimo anche Bassetti che ha saputo sfruttare la partenza in prima fila, conquistando una quinta posizione di altissimo spessore. 20.37 Seconda piazza per Jonathan Rea,unMichaelche ha fatto unapaurosa dalla nona posizione, dimostrando un grandissimo passo. RAZGATLIOGLU CONQUISTA LA DODICESIMA VITTORIA STAGIONALE E VINCE-1 ...

