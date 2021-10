LIVE Superbike, GP Argentina 2021: Razgatl?o?lu domina gara-1 davanti a Rea! Terzo un super Rinaldi, quinto Bassani! (Di sabato 16 ottobre 2021) .CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA superPOLE 20.52 La nostra DIRETTA LIVE di gara-1 del GP di Argentina del Mondiale superbike finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire le emozioni del finale dei campionati del mondo di tutte le classi dei motori. Un caro saluto e buona serata a tutti! 20.50 Questa la graduatoria mondiale aggiornata: TOPRAK RAZGATLIOGLU 503 YAMAHA JONATHAN REA 474 KAWASAKI SCOTT REDDING 431 DUCATI MICHAEL RUBEN Rinaldi 265 DUCATI ANDREA LOCATELLI 257 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 221 BMW ALEX LOWES 212 KAWASAKI GARRETT GERLOFF 202 YAMAHA AXEL BASSANI 180 DUCATI ALVARO BAUTISTA 174 HONDA 20.48 Questa la classifica di gara-1: 1 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) .CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALA CRONACA DELLAPOLE 20.52 La nostra DIRETTAdi-1 del GP didel Mondialefinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire le emozioni del finale dei campionati del mondo di tutte le classi dei motori. Un caro saluto e buona serata a tutti! 20.50 Questa la graduatoria mondiale aggiornata: TOPRAK RAZGATLIOGLU 503 YAMAHA JONATHAN REA 474 KAWASAKI SCOTT REDDING 431 DUCATI MICHAEL RUBEN265 DUCATI ANDREA LOCATELLI 257 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 221 BMW ALEX LOWES 212 KAWASAKI GARRETT GERLOFF 202 YAMAHA AXEL BASSANI 180 DUCATI ALVARO BAUTISTA 174 HONDA 20.48 Questa la classifica di-1: 1 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with ...

