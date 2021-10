LIVE - Spalletti: "Basta con queste illazioni, si può giocare anche senza la firma di Insigne" (Di sabato 16 ottobre 2021) Il giorno di Napoli-Torino si avvicina. Luciano Spalletti, tecnico degli azzurri, sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i granata, valida per l'ottava giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato da Castel Volturno: "Si vedrà che succederà in queste partite. Fino ad ora sono stato sempre rappresentato come quello che crea una fabbrica di fantasmi. Voi facendo illazioni siete dei fabbricatori di fantasmi professionisti, degli spaventatori. Lo stesso discorso è stato fatto dopo la partita di Coppa e dopo la Fiorentina. Ora c'è il contratto di Insigne, non si può andare avanti senza la firma, c'è sempre questa storia, ora si parla delle prossime partite, prima o poi si indovina, domani piove, domani piove, domani piove, e prima o poi pioverà.Ci ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Il giorno di Napoli-Torino si avvicina. Luciano, tecnico degli azzurri, sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i granata, valida per l'ottava giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato da Castel Volturno: "Si vedrà che succederà inpartite. Fino ad ora sono stato sempre rappresentato come quello che crea una fabbrica di fantasmi. Voi facendosiete dei fabbricatori di fantasmi professionisti, degli spaventatori. Lo stesso discorso è stato fatto dopo la partita di Coppa e dopo la Fiorentina. Ora c'è il contratto di, non si può andare avantila, c'è sempre questa storia, ora si parla delle prossime partite, prima o poi si indovina, domani piove, domani piove, domani piove, e prima o poi pioverà.Ci ...

