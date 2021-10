LIVE – Reggio Emilia-Trento 37-40 | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 16 ottobre 2021) Latestuale di UNAHOTELS-Dolomiti Energia Trentino, sfida valida per la quarta giornata dellaA1di. Si riaccendono nuovamente i riflettori dell’Unipol Arena, dopo la bella vittoria degli uomini di Caja contro il Gilboa in Europe Cup. Obiettivo riprendere la marcia, fin qui convincente, in campionato, dopo la sconfitta nella spettacolare partita contro Sassari. Gli ospiti, invece, vorranno provare ad inseguire la seconda vittoria consecutiva, dopo le due sconfitte nelle prime due uscite. La palla a due è fissata per le ore 18:00 di sabato 16 ottobre, con Sportface che vi terrà aggiornati su quanto succede sul campo di gioco. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN ...