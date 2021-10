LIVE – Napoli-Torino, Spalletti in conferenza stampa (DIRETTA) (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022: vi proponiamo di seguito la DIRETTA LIVE con gli aggiornamenti in tempo reale da Castel Volturno. All’indomani del doloroso furto subito, con i malviventi che hanno rubato l’auto del tecnico di Certaldo, l’allenatore degli azzurri è pronto a presentare i temi della sfida contro i granata. Si parte alle ore 14.30 di sabato 16 ottobre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA 14.30 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Castel Volturno e benvenuti alla DIRETTA scritta della conferenza stampa di ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Lucianoparlerà inalla vigilia di, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022: vi proponiamo di seguito lacon gli aggiornamenti in tempo reale da Castel Volturno. All’indomani del doloroso furto subito, con i malviventi che hanno rubato l’auto del tecnico di Certaldo, l’allenatore degli azzurri è pronto a presentare i temi della sfida contro i granata. Si parte alle ore 14.30 di sabato 16 ottobre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA14.30 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Castel Volturno e benvenuti allascritta delladi ...

Advertising

juventusfc : #JuventusWomen già avanti 2??-0??! ?? Ottimo approccio, bianconere, a caccia di un altro record straordinario! ??… - napolista : L’allenatore presenta da Castel Volturno la sfida di domani (ore 18:00) contro la squadra di Ivan Juric - mery42230301 : ma quindi sto live a napoli si o no? @sonodeddy - pasquale_caos : “Mi sono sognato un risultato fisso di Napoli-Torino 3 a 1. Ma non lo voglio dire perché me lo devo giocare” Tony live - MondoNapoli : Verso Napoli-Torino, dalle 14.30 Spalletti Live in conferenza stampa - -