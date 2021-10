Ligue 1 | si ferma il Lille | il Lione supera il Monaco

(Di sabato 16 ottobre 2021)- La decima giornata di1 regala il clamoroso stop del: i campioni di francia in carica vengonoti per 1 - 0 dal Clermont e si staccano dal gruppo che lotta per la Champions ...

LIONE - La decima giornata di Ligue 1 regala il clamoroso stop del Lille: i campioni di francia in carica vengono fermati per 1 - 0 dal Clermont e si staccano dal gruppo che lotta per la Champions League. Nell'altra partita della ...... rispettivamente presidente del PSG e della Ligue 1: "Li ho invitati, voglio mostrare loro i numeri ... Ho personalmente ringraziato Nasser al - Khelaïfi per la posizione ferma che ha assunto e posso ...