Lieve crescita dei contagi, 14 morti. Boom di vaccinazioni: gli effetti dell'obbligo. Bollettino, tutte le cifre (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 2.983 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Un dato in Lieve crescita rispetto ai 2.732 di ieri. Dal Bollettino diramato dal ministero della Salute, inoltre, emerge ancora un numero elevato di tamponi. Dopo il Boom di ieri, quando è entrata in vigore l'obbligatorietà del green pass sul luogo di lavoro, anche oggi se ne contano ben 472.535, pochi in meno rispetto al mezzo milione della giornata precedente. E per questo il tasso di positività è salito leggermente, da 0,5% a 0,6%. In netto calo, invece, i decessi: se ne sono registrati 14 (ieri 42). Mai così pochi dall'11 agosto. Allo stesso tempo, calano pure i ricoveri: le terapie intensive segnano 5 pazienti in meno rispetto a ieri, facendo scendere il totale dei pazienti gravi a 352, mentre i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 2.983 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Un dato inrispetto ai 2.732 di ieri. Daldiramato dal ministeroa Salute, inoltre, emerge ancora un numero elevato di tamponi. Dopo ildi ieri, quando è entrata in vigore l'obbligatorietà del green pass sul luogo di lavoro, anche oggi se ne contano ben 472.535, pochi in meno rispetto al mezzo milionea giornata precedente. E per questo il tasso di positività è salito leggermente, da 0,5% a 0,6%. In netto calo, invece, i decessi: se ne sono registrati 14 (ieri 42). Mai così pochi dall'11 agosto. Allo stesso tempo, calano pure i ricoveri: le terapie intensive segnano 5 pazienti in meno rispetto a ieri, facendo scendere il totale dei pazienti gravi a 352, mentre i ...

Advertising

imperianews_it : Covid in Liguria: dati in lieve crescita in provincia di Imperia, 19 nuovi positivi - 24emilia : Vendemmia 2021, nel reggiano produzione di uve in lieve calo ma qualità in crescita - IdaDiGrazia : #AscoltiTv vince la serata #FinoallUltimoBattito con 3.955.000 (20%). Un lieve miglioramento per finale di… - laquilablog : Covid, 2.772 nuovi casi e 37 decessi in 24 ore: Lieve incremento dei casi di coronavirus in Italia, secondo quanto… - messina_oggi : Covid, 2.772 nuovi casi e 37 decessi in 24 oreROMA (ITALPRESS) - Lieve incremento dei casi di coronavirus in Italia… -