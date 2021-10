L’ex commissario al centro dei grandi scandali politici spagnoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Va a processo José Manuel Villarejo, accusato di varie cospirazioni e di aver registrato illegalmente mezza élite politica e imprenditoriale Leggi su ilpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Va a processo José Manuel Villarejo, accusato di varie cospirazioni e di aver registrato illegalmente mezza élite politica e imprenditoriale

Advertising

ilpost : L’ex commissario al centro dei grandi scandali politici spagnoli - sotirias : RT @MinervaMcGrani1: Ho appena scoperto che il Commissario Covid per l'Emilia Romagna è Sergio Venturi...ex assessore regionale..Ve lo rico… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: IN EDICOLA OGGI Droga e malaffare. Morisi, il guru social della lega, è indagato per “cessione”. Consip: papà Renzi a… - SimoSerra80 : @strange_days_82 Comunque vorrei ricordare che era sposata con l'ex grande commissario 'Arcuri' ... Giusto per il gossip - GamaPait : @myrtamerlino La Sua innata propensione per la ricerca della verità ,il Suo spirito libero e scevro da militanze sc… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex commissario Romania, il presidente ha nominato premier l’ex commissario Ue Dacian Ciolos Il Fatto Quotidiano