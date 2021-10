Leicester - United | 4 - 2 show | gol pazzeschi di Greenwood e Tielemans

(Di sabato 16 ottobre 2021) La sintesi della vittoria per 4 - 2 delCity contro il Manchester: gol di, Soyuncu, Vardy e Daka per le Foxes, die Rashford per i Red Devils.

InvictosSomos : ? Min 19. Leicester City 0-1 Manchester United. ? Min 31. Leicester City 1-1 Manchester United. ? Min 78. Leicester… - GoalItalia : Seconda sconfitta nelle ultime tre gare ?? Il Manchester United cade anche contro il Leicester ? - GoalBR : Leicester x Manchester United neste momento ?? - MartaDj1 : RT @calciomercatoit: ??Crollo #ManchesterUnited e furia #Ronaldo - Red Devils sconfitti 4 a 2 a #Leicester - calciomercatoit : ??Crollo #ManchesterUnited e furia #Ronaldo - Red Devils sconfitti 4 a 2 a #Leicester -

La sintesi della vittoria per 4 - 2 delCity contro il Manchester: gol di Tielemans, Soyuncu, Vardy e Daka per le Foxes, di Greenwood e Rashford per i Red Devils.Manchestersconfitto aper 4 - 2, Cristiano Ronaldo è una furia dopo l'ennesimo ko dei 'Red Devils' Cristiano Ronaldo © Getty ImagesUn solo punto conquistato nelle ultime tre giornate, per una ...Manchester United sconfitto a Leicester per 4-2, Cristiano Ronaldo è una furia dopo l'ennesimo ko dei 'Red Devils' ...Un Milan in piena emergenza affronta il Verona alle 20.45. Tanti assenti per Pioli, che schiera Giroud dall’inizio con Saelemaekers, Maldini e Rebic alle sue spalle. Ibrahimovic ...