(Di sabato 16 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva ledi Gazzetta in esclusiva onlineviste e ...

Advertising

robbis_68 : RT @Solo_La_Lazio: ?? Le pagelle del Direttore ?? Difesa da applausi ?? Siete d'accordo con lui? - LALAZIOMIA : #Calcio Pagelle Lazio-Inter: Felipe Anderson da 7,5. Male Dzeko e Lautaro: 5 - sportli26181512 : Le pagelle di Lazio-Inter: il migliore è Felipe Anderson, 7,5. Male Dzeko e Lautaro: 5: Le pagelle di Lazio-Inter:… - Gazzetta_it : Le pagelle di Lazio-Inter: il migliore è Felipe Anderson, 7,5. Male #Dzeko e Lautaro: 5 - Solo_La_Lazio : ?? Le pagelle del Direttore ?? Difesa da applausi ?? Siete d'accordo con lui? -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Lazio

... quando vincere non aiuta a vincere Ledi- Inter: Felipe Anderson immarcabile, Dzeko non punge- Roma 3 - 2, derby ai biancocelesti grazie a Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson ...Piace la capacità di sofferenza e di resistenza. Lasi attacca alla partita con le unghie e se la prende con rabbia, cinismo, cattiveria. il ...navigazione ancora più veloce e immersiva le...La Lazio di Maurizio Sarri batte non senza polemiche l'Inter dell'ex Simone Inzaghi, tornato a Roma e accolto con tanti applausi e pochi fischi dai suoi ex tifosi. Una gara dal ...Hernan giudica le star di Lazio-Inter: “Il biancoceleste frenetico, lo trovi sempre in area pronto a colpire, è fantastico. Il nerazzurro più saggio, centravanti con visione da 10, preziosissimo per l ...