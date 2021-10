Lazio, Patric: «Siamo forti, possiamo fare grandi cose» (Di sabato 16 ottobre 2021) Patric ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, dopo la vittoria dei biancocelesti contro l’Inter: ecco le sue parole Patric, dopo la vittoria contro l’Inter, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. La sua analisi: VITTORIA – «Complimenti alla squadra, questa è una squadra da uomini perchè non era facile reagire dopo una sconfitta e un gol all’inizio. Dobbiamo crederci fino in fondo, che Siamo forti e posSiamo fare grandi cose. Non solo però contro Roma ed Inter, ma anche in campi contro il Bologna, dobbiamo avere la testa sempre e creare una mentalità voncente, rimanendo umili». BOLOGNA – «Non è un caso che non falliamo questi appuntamenti. Non era facile a Bologna per quello che abbiamo preparato, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021)ha parlato ai microfoni diStyle Radio, dopo la vittoria dei biancocelesti contro l’Inter: ecco le sue parole, dopo la vittoria contro l’Inter, ha parlato ai microfoni diStyle Radio. La sua analisi: VITTORIA – «Complimenti alla squadra, questa è una squadra da uomini perchè non era facile reagire dopo una sconfitta e un gol all’inizio. Dobbiamo crederci fino in fondo, chee pos. Non solo però contro Roma ed Inter, ma anche in campi contro il Bologna, dobbiamo avere la testa sempre e creare una mentalità voncente, rimanendo umili». BOLOGNA – «Non è un caso che non falliamo questi appuntamenti. Non era facile a Bologna per quello che abbiamo preparato, ...

