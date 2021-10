Lazio-Inter | Sarri | “Il gol di Immobile ha cambiato la nostra partita”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Maurizionel postdi, match dell’ottava giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dellaMaurizio, al termine del match vinto per 3 a 1 contro l’, e valevole per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Olimpico ai microfoni di DAZN. Le critiche allasono servite? “Siamo andati sotto dopo un rigore, ma abbiamo creato le nostre situazioni anche nel primo tempo. Ho detto ai ragazzi che dovevamo restare in, poi c’è stato l’episodio del rigore che ci ha fatto rientrare in”. Cosa ne pensa del gol del 2-1? “C’è da poco da discutere. Quando Dimarco va giù, la palla ce l’ha l’. ...

ROMA - Un urlo che ancora risuona all'Olimpico quello di Sergej Milinkovic - Savic. Il Sergente ha segnato il gol del 3 - 1 finale contro l'e ha esultato in maniera scatenata. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, ha commentato felice: " A fine della partita non ho visto cosa sia successo con Luiz Felipe perché ero girato a ...... le parole Felipe Anderson al termine della gara contro l'è intervenuto ai microfoni diStyle Radio. Ecco cosa ha detto. PRESTAZIONE ...Una grande Lazio surclassa i campioni d'Italia dell'Inter e conquista 3 punti importantissimi nell'ottava giornata di Serie A. All'Olimpico i biancocelesti sono bravissimi a ...Lazio-Inter, la conferenza di Sarri: "Gara rara, di alto livello. Gol di Felipe? Scene da far west che si vedono solo in Italia..." - Noi Biancocelesti ...