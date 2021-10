Lazio - Inter 3 - 1 (Di sabato 16 ottobre 2021) La Lazio batte in rimonta l'Inter 3 - 1 in uno degli anticipi dell'ottava giornata del campionato di serie A. Prima sconfitta per i nerazzurri che erano andati in vantaggio al 12' con una rete di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Labatte in rimonta l'3 - 1 in uno degli anticipi dell'ottava giornata del campionato di serie A. Prima sconfitta per i nerazzurri che erano andati in vantaggio al 12' con una rete di ...

Advertising

FBiasin : Un'ora di ottima #Inter, tra le migliori della stagione. - Poi un errore (#Bastoni). - I cambi (sicuramente sbagli… - MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - 23_Frog : Pre Lazio-Inter ????? #ForzaInter #Inter #LazioInter #Training - Suryo_uyo : RT @rupertalbe: I difensori della Lazio indicano a Reina di metterla fuori. È tutto qui, sconfitta per il calcio non certo solo per l’Inter… - CeKun16 : RT @rupertalbe: I difensori della Lazio indicano a Reina di metterla fuori. È tutto qui, sconfitta per il calcio non certo solo per l’Inter… -