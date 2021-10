Lavoro, Meritocrazia Italia: “Sciopero da evitare per il bene del Paese” (Di sabato 16 ottobre 2021) “Le devastanti delocalizzazioni aziendali, la precarizzazione in continuo aumento, e le esternalizzazioni dei settori privati e pubblici attraverso la pratica di appalti e sub-appalti portano oggi a una mobilitazione generale dell’intero mondo del Lavoro. Alla base legittime preoccupazioni”. Lo sottolinea il presidente di Meritocrazia Italia Walter Mauriello, indicando quelle che sono le questioni “da affrontare ora e non più rinviabili”. La prima è la sicurezza sul Lavoro. “Quello delle morti sul Lavoro è un problema che diventa esponenziale. Lo scorso 30 settembre, 2021 l’Inail ha pubblicato i dati su infortuni e malattie professionali relativi ai primi otto mesi del 2021: tra gennaio e agosto sono state 349.449 le denunce presentate, con un incremento del 8,5% rispetto al 2020. In 772 casi ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 ottobre 2021) “Le devastanti delocalizzazioni aziendali, la precarizzazione in continuo aumento, e le esternalizzazioni dei settori privati e pubblici attraverso la pratica di appalti e sub-appalti portano oggi a una mobilitazione generale dell’intero mondo del. Alla base legittime preoccupazioni”. Lo sottolinea il presidente diWalter Mauriello, indicando quelle che sono le questioni “da affrontare ora e non più rinviabili”. La prima è la sicurezza sul. “Quello delle morti sulè un problema che diventa esponenziale. Lo scorso 30 settembre, 2021 l’Inail ha pubblicato i dati su infortuni e malattie professionali relativi ai primi otto mesi del 2021: tra gennaio e agosto sono state 349.449 le denunce presentate, con un incremento del 8,5% rispetto al 2020. In 772 casi ...

