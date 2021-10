Lanciano | cede parete nel cantiere del gasdotto | operaio muore sepolto da valanga di terra

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Lanciano, cede la parete di uno scavo in un cantiere: muore un operaio #lanciano - MediasetTgcom24 : Lanciano, cede la parete di uno scavo in un cantiere: muore un operaio #lanciano -

Ultime Notizie dalla rete : Lanciano cede

TGCOM

La Procura diha aperto un'inchiesta. Il secondo dramma in provincia di Pisa dove un operaio italiano di 47 anni è morto in uno stabilimento che vende materiali edili di Santa Croce sull'...commenta Un operaio è morto a(Chieti) in un incidente in un cantiere edile allestito per realizzare un gasdotto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe sceso in uno scavo per fare alcuni controlli ...A perdere la vita un uomo di 47 anni in uno stabilimento di Santa Croce sull'Arno e un altro operaio, a Lanciano, che stava effettuando dei controlli in un gasdotto. Nel Milanese un ferito grave (ANSA ...Non si ferma la scia di sangue nei luoghi di lavoro. Ieri quattro vittime, oggi un'altra e si teme per le condizioni di due feriti di Turbigo, nel milanese. La tragedia è avvenuta a Lanciano, in pronv ...