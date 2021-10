(Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Torino ha una storia di, che dà battaglia e con Juric ancora di più. Sa fare il suo lavoro, sa applicare il suo credo. Ma noi sappiamo quello che si aspetta il nostro pubblico e vogliamo dare”. Lo ha detto il tecnico delLucianonella conferenza stampa alladel match contro il Torino. “Non c’ero in quella partita contro il Verona – ha detto ricordando l’1-1 dell’ultimo match della scorsa stagione che ha fatto perdere il posto in Champions League al– ma ne ho dovuto parlare per dire ai ragazzi che bisognava farla finita. Domani non giochiamo contro Juric ma contro unache ad esempio è quella che recupera più palloni nella metà campo dell’avversario quindi bisogna ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @sscnapoli | Le parole di #Spalletti alla vigilia della sfida contro il #Torino. Dai sogni della città all… - anteprima24 : ** La vigilia di #Spalletti: 'Toro squadra tosta ma il #Napoli darà tutto' ** - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #NapoliTorino, la conferenza stampa integrale di #Spalletti alla vigilia - sportface2016 : #NapoliTorino, la conferenza stampa integrale di #Spalletti alla vigilia - Toro_News : ???| CONFERENZA Le parole di #Spalletti alla vigilia di #NapoliTorino per presentare la sfida con #Juric -

Ultime Notizie dalla rete : vigilia Spalletti

NAPOLI - Un primato da difendere. Che non va considerato una sorpresa. Il Napoli non deve dimostrare nulla. Lucianomette subito in chiaro il discorso alladella sfida di domani al Maradona contro il Torino: 'Basta con gli spaventatori di professione. Si è parlato tanto del nostro valore dopo la ...Alla sua Panda, che è stata rubata, ci era affezionato ma Lucianoè legato anche al primato in classifica e vorrebbe ritrovarsi ancora solo davanti a tutti ...e coppe ma alladella ...Il tecnico azzurro si è mostrato molto polemico nei confronti della stampa la quale ha trasmesso pessimismo nei confronti di questa squadra ...NAPOLI - Un primato da difendere. Che non va considerato una sorpresa. Il Napoli non deve dimostrare nulla. Luciano Spalletti mette subito in chiaro il discorso alla vigilia della sfida di domani al..