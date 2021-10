La trovata del Liverpool per la quarantena di Alisson e Fabinho

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ilavrà in Champions, che in Inghilterra avrebbero dovuto scontare dieci giorni di qurantenanon rientreranno dalla nazionale a Londra o dovranno scontare 10 giorni disul suolo britannico, ilha trovato il modo di far evitare ai due il periodo di isolamento. O meglio, lasono obbligati a farla, ma non per forza in Inghilterra.faranno infatti ladirettamente a Madrid così ci saranno per la partita di Champions tra l’Atletico e il. L'articolo proviene da Calcio News 24.