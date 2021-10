La sindaca di Marzabotto: 'Oltre 100 mila firme alla petizione per sciogliere i gruppi fascisti' (Di sabato 16 ottobre 2021) Una bella notizia. "Siamo arrivati a 100.000 firme proprio oggi con la petizione per sciogliere, definitivamente, ogni movimento e partito di stampo fascista". Lo annuncia Valentina Cuppi, sindaca di ... Leggi su globalist (Di sabato 16 ottobre 2021) Una bella notizia. "Siamo arrivati a 100.000proprio oggi con laper, definitivamente, ogni movimento e partito di stampo fascista". Lo annuncia Valentina Cuppi,di ...

Advertising

lauraboldrini : Ho iniziato a chiedere dal 2017, da presidente della Camera, lo scioglimento dei gruppi fascisti. Oggi con convin… - globalistIT : - ZPeppem : RT @BimbePeppe: X chi volesse firmare e condividere la #petizione per lo scioglimento dei partiti #fascisti e #neofascisti lanciata dalla #… - GarneWrex : RT @BimbePeppe: X chi volesse firmare e condividere la #petizione per lo scioglimento dei partiti #fascisti e #neofascisti lanciata dalla #… - BroccoloGina : RT @BimbePeppe: X chi volesse firmare e condividere la #petizione per lo scioglimento dei partiti #fascisti e #neofascisti lanciata dalla #… -