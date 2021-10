"La ragione del suo dominio". De Filippi, bomba del signore della tv: ciò che non tutti sanno (Di sabato 16 ottobre 2021) E adesso parla Platinette, alias Mauro Coruzzi (uno dei critici televisivi alle più attenti alle dinamiche delle varie trasmissioni). Su DiPiù Tv, diretto da Osvaldo Orlandini, parla nella sua consueta rubrica della "regina", Maria De Filippi. “Domina su tutti i fronti”, scrive Coruzzi. “E ogni sua mossa si rivela vincente”. Ogni settimana analizza tv, programmi e conduttori sempre con la sua “sapiente penna” e con un modo unico ed inimitabile di affrontare i temi televisivi. A proposito di Tu sì que vales Coruzzi parla anche dell'amicizia tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. “La loro amicizia diventa uno dei temi della trasmissione. Maria finge di spaventare Sabrina Ferilli, che ride insieme a lei, e si mettono in gioco in situazioni inconsuete”, scrive Mauro. Ed infatti anche la Ferilli ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) E adesso parla Platinette, alias Mauro Coruzzi (uno dei critici televisivi alle più attenti alle dinamiche delle varie trasmissioni). Su DiPiù Tv, diretto da Osvaldo Orlandini, parla nella sua consueta rubrica"regina", Maria De. “Domina sui fronti”, scrive Coruzzi. “E ogni sua mossa si rivela vincente”. Ogni settimana analizza tv, programmi e conduttori sempre con la sua “sapiente penna” e con un modo unico ed inimitabile di affrontare i temi televisivi. A proposito di Tu sì que vales Coruzzi parla anche dell'amicizia tra Maria Dee Sabrina Ferilli. “La loro amicizia diventa uno dei temitrasmissione. Maria finge di spaventare Sabrina Ferilli, che ride insieme a lei, e si mettono in gioco in situazioni inconsuete”, scrive Mauro. Ed infatti anche la Ferilli ha ...

Advertising

FBiasin : #Sarri: 'Il calcio attuale non mi appartiene, non siamo più di fronte a uno sport, ma a uno show. I giocatori si al… - HasanIsmaik : La #pace non sarà raggiunta sulla terra, e non godremo dell'amore e della fratellanza se non con la vittoria della… - fleinaudi : Sciogliere #ForzaNuova non serve a nulla. Dopo un minuto si ricostituiscono come NuovaForza o altre amenità del gen… - piuturismo : RT @Beppeley: 'Buon #autunno sui #sentieri più belli del mondo.' Lo dice la cincia mora sul larice. Avrà ragione? #montagna #escursionismo… - ChiodiDonatella : RT @Marinotoma: Nel giorno del #silenzioelettorale va in scena #PiazzaSanGiovanni in palese violazione di una legge. Quanta ragione aveva G… -