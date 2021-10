La nuova geopolitica europea di Papa Francesco dopo la visita della Merkel (Di sabato 16 ottobre 2021) La recente visita romana di Angela Merkel non è stata caratterizzata solo dal passaggio a Palazzo Chigi e dai saluti con Mario Draghi, incoronato come vero e proprio “delfino” alla guida dell’Europa, ma anche da una significativa deviazione in Oltretevere e dal faccia a faccia con Papa Francesco. Non si è trattato solo di un saluto formale tra due leader InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 16 ottobre 2021) La recenteromana di Angelanon è stata caratterizzata solo dal passaggio a Palazzo Chigi e dai saluti con Mario Draghi, incoronato come vero e proprio “delfino” alla guida dell’Europa, ma anche da una significativa deviazione in Oltretevere e dal faccia a faccia con. Non si è trattato solo di un saluto formale tra due leader InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : nuova geopolitica Perché gli Usa ringhiano sulla Cina in Cambogia Il porto commerciale di Gwadar dove i flussi della Nuova Via della Seta deviano verso l'oceano del ... L'Indo Pacifico è un quadrante con una forte vocazione geopolitica di carattere marittimo, e per ...

Gli investitori globali continuano a scommettere sugli asset cinesi: oltre l'80% ha aumentato o mantenuto le esposizioni negli ultimi 12 ... ... quando il 44% dei partecipanti aveva affermato che la situazione geopolitica avrebbe avuto un ...a trarre i migliori profitti con un'esposizione adeguata negli asset cinesi legati ai temi della nuova ...

La Nuova Via della Seta cinese: quattro progetti simbolo Treccani L’Ue vuole un bando internazionale delle trivellazioni nell’Artico Niente più estrazioni di petrolio e gas nell'Artico: l'annuncio della Commissione europea è arrivato mercoledì, con la presentazione della strategia europea "per un Artico più verde, pa ...

I sauditi vogliono una nuova Supercoppa: pronti 200 mln L’Arabia Saudita mette ancora nel mirino la Serie A, puntando la Supercoppa italiana. Nelle ultime settimane tra Arabia Saudita e Qatar sembra scoppiata la pace, ma la Serie A sta cercando ancora di t ...

