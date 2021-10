La Lazio stende l’Inter che nun ce vò sta | 3-1

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 ottobre 2021) – Che partita! E che rimonta della, dopo aver subìto un rigore che hanno visto solo in due, Irrati e il Var. Una partita combattuta che non meritava la rissa di fine partita, una rissa che si può riassumere così:, abituata male, alle sconfitte nun ce vò sta. Partita equilibrata all’inizio, fino al controverso episodio del rigore, al 12’. Hysaj toglie il pallone dai piedi di Barella e sfiora appena il piede del nazionale che, già prima di essere colpito, comincia a piegarlo verso l’erba e poi lo piega spudoratamente precipitandosi a terra. In televisione si è visto e rivisto: il rigore non c’è. Per Irrati invece c’è e il Var, che pure deve aver visto le riprese televisive, conferma. Perisic trasforma, i laziali protestano inutilmente. Lasi tira su le maniche e prova a reagire con Felipe Anderson, con Basic, con ...