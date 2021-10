La grana Whirlpool scoppia nelle mani del governo | dal 22 ottobre partono 340 licenziamenti

Leggi su open.online

(Di sabato 16 ottobre 2021) Alla fine arriva il temuto annuncio.conferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di Napoli e per i suoi 340 dipendenti. L’azienda ha comunicato ai sindacati di non aver alcuna intenzione di accettare le proposte arrivate finora dae Regione, nonostante gli sforzi: «per trovare una soluzione idonea per consentire una nuova missione industriale al sito di Napoli». Secondo la proprietà, i progetti che sono stati avanzati finora dalprevedono tempi incompatibili con le esigenze aziendali, che già da tempo aveva deciso di chiudere lo stabilimento napoletano. Le lettere di licenziamento partiranno non prima del 22, mentre ai sindacati sono stati confermati gli incentivi all’esodo per 85 mila euro o il trasferimento dei lavoratori a Cassinetta di Briadronno, ...