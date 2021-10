La farmacista e il Green pass obbligatorio: “Troppi tamponi e troppe richieste: non c’è solo il Covid” (Di sabato 16 ottobre 2021) Oriana Ruzzini, farmacista a Bergamo e consigliera comunale, fa alcune considerazioni dopo il primo giorno di Green pass obbligatorio al lavoro, che impone a chi non e vaccinato di fare il tampone. Il Green pass day in farmacia è trascorso tra mille telefonate, code sulla porta, stampa delle certificazioni e tamponi, tamponi e ancora tamponi. Senza considerare le richieste di chi, pur avendo fatto il vaccino, non riesce a scaricare il Green pass, di chi si è vaccinato all’estero o ha fatto la prima dose e auspicava di avere subito la certificazione come stava scritto sui giornali. E invece nulla, tutti in farmacia a chiedere una mano. Ci si destreggia tra link, piattaforme regionali ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 ottobre 2021) Oriana Ruzzini,a Bergamo e consigliera comunale, fa alcune considerazioni dopo il primo giorno dial lavoro, che impone a chi non e vaccinato di fare il tampone. Ilday in farmacia è trascorso tra mille telefonate, code sulla porta, stampa delle certificazioni ee ancora. Senza considerare ledi chi, pur avendo fatto il vaccino, non riesce a scaricare il, di chi si è vaccinato all’estero o ha fatto la prima dose e auspicava di avere subito la certificazione come stava scritto sui giornali. E invece nulla, tutti in farmacia a chiedere una mano. Ci si destreggia tra link, piattaforme regionali ...

