La ex cancelliera è un modello di conquista sociale per le donne Nella speranza che anche da noi si sfondi finalmente il soffitto di cristallo della politica

Leggi su iodonna

(Di sabato 16 ottobre 2021) Serena Dandini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «È più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che una donna diventi un amministratore delegato», mi diceva un’amica manager a cui è venuta l ‘emicrania cronica a forza di provare a sfondare il tetto di. Il gender gap che penalizza il genere femminile è ancora un tema caldo nei percorsi professionali, per non parlare delle carriere politiche. Ricordo quando, tanti anni fa, intervistai la grande Miriam Mafai che, alla mia domanda provocatoria se avesse mai pensato di correre per la carica di presidenteRepubblica, rispose con una risata, come se le avessi chiesto se avesse mai valutato di scalare l’Everest. Eppure sarebbe stata perfetta in quella carica, rappresentativa e autorevole. Ma i tempi non erano maturi. Lo sono forse adesso? ...