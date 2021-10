La dieta mediterranea: un tesoro da proteggere per stare meglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Rincorriamo tutti un fisico perfetto e la maggior parte delle volte vogliamo ottenerlo anche in poco tempo. Questo ha cambiato il nostro rapporto con il cibo. Abbandonando uno stile alimentare – quello della dieta mediterranea – che appartiene alla nostra storia e rispetta le nostre tradizioni. Per anni qualità e abbondanza sono stati sinonimi del benessere. Fino a designare anche lo status di chi poteva permettersi certi cibi o lussi culinari. Oggi siamo semplicemente ossessionati dalle calorie di ciò che mangiamo, anche a scapito a volte dei benefici per il palato. Siamo sempre più cinici e insicuri sull’alimentazione corretta da seguire. L’industrializzazione dei cibi Le regole per una dieta sana in realtà non sono poi così diverse dal passato. Il nostro organismo funziona da sempre allo stesso modo come per i nostri antenati. A ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 ottobre 2021) Rincorriamo tutti un fisico perfetto e la maggior parte delle volte vogliamo ottenerlo anche in poco tempo. Questo ha cambiato il nostro rapporto con il cibo. Abbandonando uno stile alimentare – quello della– che appartiene alla nostra storia e rispetta le nostre tradizioni. Per anni qualità e abbondanza sono stati sinonimi del benessere. Fino a designare anche lo status di chi poteva permettersi certi cibi o lussi culinari. Oggi siamo semplicemente ossessionati dalle calorie di ciò che mangiamo, anche a scapito a volte dei benefici per il palato. Siamo sempre più cinici e insicuri sull’alimentazione corretta da seguire. L’industrializzazione dei cibi Le regole per unasana in realtà non sono poi così diverse dal passato. Il nostro organismo funziona da sempre allo stesso modo come per i nostri antenati. A ...

