La comunità ebraica dice no alla visita di Giorgia Meloni al Ghetto nel giorno del ricordo del rastrellamento

(Di sabato 16 ottobre 2021) L’inchiesta di Fanpage piena di riferimenti a fascismo e nazismo. La manifestazione con l’assaltoCGIL capitanata dai leader di Forza Nuova per la qualeha stentato parecchio a trovare una matrice. L’incauto Michetti che si azzarda a parlare di ebrei e banche come nel più classico dei luoghi comuni antisemiti. La leader di Fratelli d’Italia dopo tutto questo sarebbe dovuta andare oggi alebraico a Roma per la commemorazione delnazifascista del 16 ottobre 1943. Ma le sue aspettative sono rimaste deluse. Troppi episodi imbarazzanti, a dir poco, e in troppo poco tempo. E così forsepensava che bastasse, durante la conferenza stampa di pochi giorni fa al Jerusalem prayer Breakfast’ a Roma dire “Sono contenta di ...