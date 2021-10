La campagna Mediaset contro lo spreco alimentare: "Il cibo è il nostro futuro" (Di sabato 16 ottobre 2021) 'Il cibo non è solo cibo: è energia, lavoro, passione. Il cibo è il nostro futuro. Non sprechiamolo' è questo lo slogan della nuova campagna sociale Mediaset contro lo spreco alimentare che partirà il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 ottobre 2021) 'Ilnon è solo: è energia, lavoro, passione. Ilè il. Non sprechiamolo' è questo lo slogan della nuovasocialeloche partirà il ...

Ultime Notizie dalla rete : campagna Mediaset La campagna Mediaset contro lo spreco alimentare: "Il cibo è il nostro futuro" 'Il cibo non è solo cibo: è energia, lavoro, passione. Il cibo è il nostro futuro. Non sprechiamolo' è questo lo slogan della nuova campagna sociale Mediaset contro lo spreco alimentare che partirà il 16 ottobre in occasione del World Food Day . Tre spot che raccontano il percorso 'al contrario' del cibo: dal cestino dei rifiuti ...

