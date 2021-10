La bufala della ‘grande affluenza dei portuali’ a Genova | è la foto dei funerali di Soleimani

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 16 ottobre 2021) E niente, ci risiamo. Pensavate di potervela scampare per questa settimana senza l’ennesimache sta circolando in rete nelle ultime ore? Poveri stolti. Eccoci qui, prontissimi come sempre a parlarvene, per la vostra grande gioia (e soprattutto per quella di chi diffonde le fake news). LEGGI ANCHE –> Cecilia Strada combatterà in tribunale le bufale su Gino Strada e devolverà i risarcimenti al soccorso in mare Il tema? Manco a dirlo: covid, green pass, vaccini. Una monotonia da sbadiglio perenne. Un po’ come gli interventi in tv dei virologi. O come gli applausi del pubblico nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. O come le pubblicità delle grandi auto prima, durante e dopo una partita di calcio trasmessa in tv. Insomma, ne abbiamo le scatole piene. Ma tant’è., manifestazione no pass. In rete inizia a diffondersi una ...