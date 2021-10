Koeman | “Con la rosa al completo possiamo competere per il titolo Finora abbiamo avuto sfortuna con gli infortuni”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ronaldha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Barcellona contro il Valencia: “Sarà una partita importantissima e tanto di questa stagione in campionato passerà per le prossime due giornate. Il nostro è un organico di livello, se recuperiamo tutti gliunaadatta perper vincere il campionato. Con i cambiamenti avvenuti quest’estatel’organico che vogliamo, ma con glisiamo statiti, specie in attacco”. FOTO: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Roma pensa a Riqui Puig. Il giovane talento del Barcellona non rientra nei piani di Koeman, che gli ha già comunicato di non contare su di lui. I blaugrana hanno provato a cederlo, ma il centrocampista attende novità sul futuro di Koeman. La Roma guarda in casa del Barcellona in vista del mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sono anche altri club.