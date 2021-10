Juventus-Roma: probabili formazioni e dove vederla in diretta tv (Di sabato 16 ottobre 2021) Juventus-Roma è il miglior modo per far capire, ad entrambe le squadre, che il campionato sta entrando nel vivo. Dopo la pausa per le nazionali, domenica alle ore 20.45 si gioca una sfida che sotto il profilo dell'importanza non ha bisogno di presentazioni. Un match che si porta dietro un'importanza storica per definizione, ma che in questa stagione riesce a misurare le ambizioni delle squadre di Massimiliano Allegri e José Mourinho Juve e Roma cercano continuità Ci sono quattro punti di differenza tra le due formazioni. Dopo sette giornate la Roma è quarta a quota 15 a sei lunghezze dalla vetta. Dieci è, invece, la distanza dei bianconeri. Numeri che raccontano quanto sarà fondamentale fare punti per non perdere continuità e distanziarsi troppo da chi oggi pare avere una marcia in più rispetto a ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 16 ottobre 2021)è il miglior modo per far capire, ad entrambe le squadre, che il campionato sta entrando nel vivo. Dopo la pausa per le nazionali, domenica alle ore 20.45 si gioca una sfida che sotto il profilo dell'importanza non ha bisogno di presentazioni. Un match che si porta dietro un'importanza storica per definizione, ma che in questa stagione riesce a misurare le ambizioni delle squadre di Massimiliano Allegri e José Mourinho Juve ecercano continuità Ci sono quattro punti di differenza tra le due. Dopo sette giornate laè quarta a quota 15 a sei lunghezze dalla vetta. Dieci è, invece, la distanza dei bianconeri. Numeri che raccontano quanto sarà fondamentale fare punti per non perdere continuità e distanziarsi troppo da chi oggi pare avere una marcia in più rispetto a ...

