Juventus-Roma, la conferenza stampa LIVE di Allegri (Di sabato 16 ottobre 2021) Confronto con Ramsey “Nessun chiarimento, perché non c’è niente da chiarire. Aaron è un giocatore importante e domani non so ancora se utilizzarlo o no come titolare” Inizia la conferenza stampa. Tra pochi minuti prenderà avvio la conferenza stampa del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero risponderà alle domande dei giornalisti sulla gara di domani all’Allianz Stadium alle 20:45 contro la Roma. Potrete seguire in tempo reale le risposte del ct toscano, aggiornando questa pagina. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Confronto con Ramsey “Nessun chiarimento, perché non c’è niente da chiarire. Aaron è un giocatore importante e domani non so ancora se utilizzarlo o no come titolare” Inizia la. Tra pochi minuti prenderà avvio ladel tecnico della, Massimiliano. Il tecnico bianconero risponderà alle domande dei giornalisti sulla gara di domani all’Allianz Stadium alle 20:45 contro la. Potrete seguire in tempo reale le risposte del ct toscano, aggiornando questa pagina. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

