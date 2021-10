Juventus-Roma, di nuovo problema sudamericani: chi salta la partita di domenica? (Di sabato 16 ottobre 2021) problema Nazionali Come già accaduto un paio di giornate fa contro il Napoli, la Juventus dovrà riaffrontare una questione abbastanza complicata per questa domenica. Ancora una volta, a causa degli impegni oltreoceano di alcuni suoi giocatori, Massimiliano Allegri si troverà costretto a rinunciare a qualche suo titolare. I rientri dei sudamericani sono troppo ravvicinati all’impegno contro la Roma, e dunque non è garantita la presenza di alcuni tesserati bianconeri che fino a qualche ora fa sono stati impegnati con le loro Nazionali. Più Cuadrado e Danilo che Alex Sandro Danilo e Alex Sandro (Juventus)Tra questi Bentancur e Cuadrado sono rientrati solo ieri sera, come anche Danilo e Alex Sandro. Destino diverso per i due brasiliani, mentre il primo è stato risparmiato e ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 16 ottobre 2021)Nazionali Come già accaduto un paio di giornate fa contro il Napoli, ladovrà riaffrontare una questione abbastanza complicata per questa. Ancora una volta, a causa degli impegni oltreoceano di alcuni suoi giocatori, Massimiliano Allegri si troverà costretto a rinunciare a qualche suo titolare. I rientri deisono troppo ravvicinati all’impegno contro la, e dunque non è garantita la presenza di alcuni tesserati bianconeri che fino a qualche ora fa sono stati impegnati con le loro Nazionali. Più Cuadrado e Danilo che Alex Sandro Danilo e Alex Sandro ()Tra questi Bentancur e Cuadrado sono rientrati solo ieri sera, come anche Danilo e Alex Sandro. Destino diverso per i due brasiliani, mentre il primo è stato risparmiato e ...

