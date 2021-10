Juventus-Roma, Allegri: “Dybala assente, Morata da valutare. Dobbiamo fare punti” (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro la Roma: “Il nostro obiettivo è fare più punti possibili in queste 7 gare che ci separano dalla sosta. E’ fondamentale non allontanarsi troppo dalla vetta. Finalmente oggi vedrò la squadra tutta insieme. I sudamericani sono tornati ieri, li valuterò in giornata. La decisione definitiva, tuttavia, la prenderò domattina“. L’allenatore dei bianconeri si è poi soffermato sui singoli giocatori: “Ramsey? Non c’è nulla da chiarie. Faccio molto affidamento su di lui. Morata si allenerà con la squadra, ma non vogliamo correre rischi. Dybala no, è molto più indietro. Servirà almeno un’altra settimana prima che torni a disposizione. Speravamo di recuperarlo ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tecnico dellaMassimilianoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro la: “Il nostro obiettivo èpiùpossibili in queste 7 gare che ci separano dalla sosta. E’ fondamentale non allontanarsi troppo dalla vetta. Finalmente oggi vedrò la squadra tutta insieme. I sudamericani sono tornati ieri, li valuterò in giornata. La decisione definitiva, tuttavia, la prenderò domattina“. L’allenatore dei bianconeri si è poi soffermato sui singoli giocatori: “Ramsey? Non c’è nulla da chiarie. Faccio molto affidamento su di lui.si allenerà con la squadra, ma non vogliamo correre rischi.no, è molto più indietro. Servirà almeno un’altra settimana prima che torni a disposizione. Speravamo di recuperarlo ...

