Juventus: Dybala out, Morata da valutare (Di sabato 16 ottobre 2021) Torna in campo domani sera all’Allianz Stadium la Juventus di mister Massimiliano Allegri, i bianconeri ospiteranno la Roma a partire dalle 20:45 nell’8ª giornata della Serie A 2021/22. L’allenatore della Vecchia Signora è intervenuto alcuni istanti fa in conferenza stampa, di seguito i passaggi più interessanti soprattutto in ottica Fantacalcio. “Morata oggi si allenerà con la squadra, però dipende dai rischi che si possono correre. Dybala assolutamente no, è molto più indietro di Morata. Nel giro di una settimana, dieci giorni credo che potrà essere a disposizione. Sta rispettando i tempi. Si pensava che forse con qualche giorno in meno ce l’avrebbe messo, però quando ti capitano quelle cose meglio non rischiare. Livello muscolare pensi una cosa e credi poterci mettere di meno, ma dipende sempre dall’evolversi della ... Leggi su footdata (Di sabato 16 ottobre 2021) Torna in campo domani sera all’Allianz Stadium ladi mister Massimiliano Allegri, i bianconeri ospiteranno la Roma a partire dalle 20:45 nell’8ª giornata della Serie A 2021/22. L’allenatore della Vecchia Signora è intervenuto alcuni istanti fa in conferenza stampa, di seguito i passaggi più interessanti soprattutto in ottica Fantacalcio. “oggi si allenerà con la squadra, però dipende dai rischi che si possono correre.assolutamente no, è molto più indietro di. Nel giro di una settimana, dieci giorni credo che potrà essere a disposizione. Sta rispettando i tempi. Si pensava che forse con qualche giorno in meno ce l’avrebbe messo, però quando ti capitano quelle cose meglio non rischiare. Livello muscolare pensi una cosa e credi poterci mettere di meno, ma dipende sempre dall’evolversi della ...

Advertising

GiovaAlbanese : Anche oggi #Dybala e #Morata hanno proseguito il lavoro personalizzato sul campo: niente allenamento col gruppo, in… - GiovaAlbanese : Ad oggi, difficile che #Dybala e #Morata vengano convocati per #JuveRoma. Ma ci sarà tempo per decidere fino alla r… - GiovaAlbanese : #Juventus | #Dybala e #Morata non hanno preso parte al test amichevole con il Chieri che si è tenuto alla Continass… - _yayus : RT @SkySport: Juventus-Roma, Allegri: 'Dybala out, spero di averlo a disposizione tra 7/10 #SkySport #SerieA #SkySerieA #JuveRoma #Juventus… - misorecordsuk : Juve-Roma, Allegri: “Dybala non c’è. Ambra? Di vita privata non parlo” #Juve #Juventus -