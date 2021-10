Juventus, Allegri: «Battiamo la Roma e non rompiamoci le ossa. Mourinho…» (Di sabato 16 ottobre 2021) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA Juventus Roma – «Idee chiare un parolone. Per la prima volta vedo tutta la squadra insieme. Deciderò domattina perché devo valutare le condizioni di ogni giocatore. Contro la Roma è sempre stata una partita ricca di polemiche, c’è Mourinho che ha dato carattere, sono davanti a noi di quattro punti… È una sfida importante, fino alla prossima sosta dovremo fare punti per non allontanarci dalle prime posizioni di classifica. Servirà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Massimiliano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro laMassimiliano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA– «Idee chiare un parolone. Per la prima volta vedo tutta la squadra insieme. Deciderò domattina perché devo valutare le condizioni di ogni giocatore. Contro laè sempre stata una partita ricca di polemiche, c’è Mourinho che ha dato carattere, sono davanti a noi di quattro punti… È una sfida importante, fino alla prossima sosta dovremo fare punti per non allontanarci dalle prime posizioni di classifica. Servirà ...

Advertising

GiovaAlbanese : Anche oggi #Dybala e #Morata hanno proseguito il lavoro personalizzato sul campo: niente allenamento col gruppo, in… - GiovaAlbanese : Domani alle 12 conferenza stampa di Max #Allegri, alla vigilia di #JuveRoma ?? #Juventus - juventusfc : Vigilia di #JuveRoma ?? Al via la conferenza stampa di Mister Allegri ??? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : Termina qui la conferenza di Mister Allegri verso #JuveRoma. A breve il report su - GorettiGianluca : RT @GiovaAlbanese: #JuveRoma ?? #Allegri: '#Ramsey non so se dall'inizio ma ci conto molto. #Morata oggi in gruppo, #Dybala è indietro, tra… -